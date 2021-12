Infrastrutture: Spagna, Ohla chiede risarcimento milionario ad Acuamed per opera idraulica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa di costruzioni spagnola Ohla ha presentato un reclamo al Tribunale di arbitrato civile e mercantile (Cima) di Madrid con il quale chiede oltre un milione di euro di risarcimento all'impresa pubblica Acuamed, dipendente dal ministero della Transizione ecologica, per il mancato pagamento dei costi in eccesso su un progetto idraulico di riutilizzo delle acque a Valencia. Lo riferisce il quotidiano "Ok Diario". Nella lettera inviata al Cima, Ohla ha spiegato che nel corso dei lavori, iniziati nel 2008, ci sono state modifiche al progetto iniziale che hanno portato Acuamed a ordinare varie sospensioni e proroghe dei termini di esecuzione a causa della comparsa di resti archeologici e tutte queste "vicissitudini" hanno portato ad una serie di "danni e perdite" per la società per una valutazione provvisoria di almeno un milione di euro. La discrepanza tra le due parti non ha potuto essere risolta amichevolmente e l'ultimo incontro del novembre scorso non è stato sufficiente per mettere fine al conflitto.(Spm)