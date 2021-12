Colombia: fonti stampa, leader dissidenza Farc morto in territorio venezuelano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della ‘Segunda Marquetalia’, importante braccio della dissidenza delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), è morto ieri in territorio venezuelano. Hernán Darío Hernández, più conosciuto con il nome di ‘El Paisa’, sarebbe morto nello stato di Apure, al confine con la Colombia, dopo essere stato attaccato da un commando armato. La notizia, riportata dalla stampa colombiana, non è ancora stata confermata dalle autorità. Su ‘El Paisa’ pendeva una taglia del governo colombiano. (Mec)