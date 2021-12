Giappone: Covid, governo annuncia anticipazione terza dove "dove possibile" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le disposizioni contenute nel nuovo pacchetto di misure emergenziali figura anche l'aumento della capienza ospedaliera riservata ai pazienti affetti da Covid-19 di un ulteriore 30 per cento rispetto alla scorsa estate entro la fine del mese di novembre, portandola ad oltre 35mila posti letto. Dal governo giapponese dovrebbe giungere anche il via libera al la somministrazione su base volontaria dei vaccini ai ragazzini di età superiore a 12 anni. Nell'eventualità di una nuova ondata pandemica, il governo metterà a disposizione tamponi gratuiti per il tracciamento dei casi asintomatici. Durante la quinta ondata pandemica in Giappone, la scorsa estate, il numero di persone affette da Covid-19 ricoverate in ospedale ha raggiunto un picco di circa 28mila persone. (segue) (Git)