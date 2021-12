Giappone-Usa: ambasciata a Tokyo accusa polizia di condurre "profilazioni razziali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti a Tokyo ha diffuso un avviso ai cittadini Usa in Giappone, paventando il rischio di "profilazioni razziali" da parte della polizia di quel Paese. "L'ambasciata statunitense ha ricevuto segnalazioni di cittadini stranieri fermati e perquisiti dalla polizia giapponese in quelli che appaiono sospetti incidenti di profilazione razziale. Diverse persone sono state fermate, interrogate e perquisite", recita un tweet pubblicato dall'ambasciata. Il messaggio sollecita i cittadini statunitensi in Giappone a "portare sempre con sé i documenti di immigrazione e richiedere assistenza consolare se arrestati". Il messaggio segue la nuova chiusura dei confini del Giappone ai viaggiatori stranieri a seguito dell'emersione della variante Omicron del coronavirus. Dopo la chiusura, l'ambasciata Usa ha ricevuto segnalazioni di un ulteriore irrigidimento dei controlli delle autorità giapponesi sui cittadini stranieri. La decisione di procedere alla chiusura dei confini nazionali, che erano stati riaperti soltanto l'8 novembre, gode secondo gli ultimi sondaggi di opinione del consenso del 90 per cento dei cittadini giapponesi. Secondo i dati del ministero della Giustizia giapponese, il numero di cittadini stranieri residenti in quel Paese è leggermente calato quest'anno a 2,8 milioni di persone; i cittadini statunitensi residenti nel Paese sono circa 54mila. (Git)