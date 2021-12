Usa: Covid, casi di variante Omicron isolati in oltre un terzo degli Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova variante Omicron del coronavirus, isolata per la prima volta in Sudafrica, è già stata diagnosticata in almeno un terzo degli Stati Usa, anche se la variante Delta resta di gran lunga la più diffusa sul territorio statunitense. Lo hanno riferito le autorità statunitensi nella giornata di ieri, 5 dicembre. L'infettivologo di riferimento della Casa Bianca, Anthony Fauci, ha confermato che "per il momento (la variante Omicron) non sembra essere legata a sintomatologia grave", ma ha avvertito che al momento è troppo presto per trarre conclusioni. Ad oggi 16 Stati Usa hanno confermato almeno un caso della nuova variante: California, Colorado, Connecticut, Hawaii, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Pennsylvania, Utah, Washington e Wisconsin.(Nys)