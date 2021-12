Usa: Biden a Kansas City per promuovere il piano sulle infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, visiterà il Kansas City (Missouri) mercoledì 8 dicembre, per promuovere i contenuti del nuovo piano bipartisan per le infrastrutture da 550 miliardi di dollari approvato il mese scorso dal Congresso federale. Lo riferisce una nota della Casa Bianca, secondo cui Biden "discuterà di come la legge bipartisan sulle infrastrutture giovi ai cittadini americani ricostruendo strade e ponti, aggiornando i trasporti pubblici, rimpiazzando infrastrutture idriche e creando posti di lavoro sindacalizzati ben retribuiti". Il sindaco di Kansas City, Quinton Lucas, ha aggiunto sul proprio profilo Twitter che durante la visita del presidente verranno affrontati anche i temi della riduzione dell'impatto ambientale e del rilancio economico. La campagna di promozione del piano sulle infrastrutture intrapresa dalla Casa Bianca ha già portato Biden a visitare altri Stati, inclusi New Hampshire, Michigan e Minnesota. (Nys)