Usa: fratello dell'ex governatore Cuomo accusato di molestie dopo licenziamento dalla Cnn

- Chris Cuomo, fratello dell'ex governatore di New York Andrew Cuomo licenziato ieri dall'emittente televisiva "Cnn" per aver tentato di insabbiare le accuse di molestie sessuali ai danni del fratello, è stato accusato a suo volta di molestie a sfondo sessuale. L'accusa è giunta dall'avvocatessa Debra Karz, nota per aver rappresentato diverse donne vittime o presunte tali di molestatori "illustri", incluse le accusatrici dell'ex governatore Cuomo. Karz afferma di rappresentare una donna, che per ora ha deciso di rimanere anonima, che sostiene di essere stata vittima di molestie da parte dell'ex conduttore televisivo della "Cnn". Un rappresentante legale di Cuomo ha già risposto all'accusa, definendola "anonima e non veritiera". (segue) (Nys)