Myanmar: Aung San Suu Kyi condannata a quattro anni di reclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera di Stato deposta del Myanmar, Aung San Suu Kyi, è stata condannata a quattro anni di reclusione oggi, 6 dicembre, nell'ambito dei processi a suo carico per una serie di capi d'imputazione che potrebbero costarle pene detentive per un totale di oltre un secolo. Suu Kyi, che si trova agli arresti dal golpe militare del primo febbraio scorso, è stata condannata oggi per aver "incitato alla violazione delle restrizioni anti Covid-19". L'udienza culminata nella condanna si è svolta a porte chiuse, e ai legali di Suu Kyi è stato proibito di fornire resoconti alla stampa. (segue) (Inn)