Myanmar: Aung San Suu Kyi condannata a quattro anni di reclusione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso l'ex consigliera di Stato è stata incriminata con l'accusa di frode in relazione alle elezioni de 2020. Assieme a Suu Kyi sono stati incriminati per il medesimo reato altri 15 ex funzionari, incluso l'ex presidente Win Myint e il presidente della commissione elettorale. Suu Kyi, oggi 76enne, si trova agli arresti domiciliari dal giorno del golpe, e sul suo capo il governo militare ha post una lunga lista di capi di imputazione, inclusa l'accusa di aver importato illegalmente walkie talkie, sedizione e corruzione; eventuali condanne potrebbero costare alla leader deposta decenni di reclusione. (segue) (Inn)