Germania: Covid, nuovo governo per vaccino obbligatorio personale sanitario da 16 marzo

- Il prossimo governo federale, formato da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp), intende introdurre dal 16 marzo 2022 l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per il personale sanitario della Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il provvedimento farà parte della modifica alla legge sulla protezione della popolazione dalle infezioni, che verrà discussa al Bundestag in questa settimana per essere approvata entro il 15 dicembre. L'obbligo di vaccinazione contro il coronavirus varrà per “il personale delle case di cura e degli ospizi, degli ospedali e dei reparti di maternità, degli studi medici e dentistici, dei servizi di emergenza e degli ambulatori diurni”. Dal 16 marzo del prossimo anno, tali strutture potranno assumere esclusivamente dipendenti vaccinati contro il Covid-19. L'obiettivo è ridurre i decessi causati dal virus in particolare nelle case di cura. (Geb)