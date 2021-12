Usa: Covid, ridimensionato il piano di Biden per i tamponi gratuiti a domicilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano annunciato dal presidente Usa Joe Biden per la conduzione di tamponi gratuiti a domicilio, come ulteriore misura di contenimento della pandemia di Covid-19 rischia di rivelarsi un fallimento. Lo scrive la stampa Usa, secondo cui il piano, annunciato in pompa magna dal presidente la scorsa settimana, costringerà comunque i cittadini a pagare il costo dei tamponi - che potrebbe superare addirittura i 20 dollari a test - e poi presentare in un secondo momento la ricevuta al proprio assicuratore sanitario per ottenere un rimborso, che sarà comunque possibile o meno a seconda delle polizze. Negli Stati Uniti numerosi esperti sollecitano un maggiore ricorso ai tamponi domiciliari come misura per rafforzare il tracciamento e la circoscrizione dei focolai di Covid-19. Secondo Larry Levitt, espert di politiche sanitarie della Kaiser Family Foundation interpellato dal quotidiano "The Hill", l'annuncio formulato da Biden la scorsa settimana va nella giusta direzione ma prefigura un meccanismo che sarà "oneroso per alcune persone". Il piano dovrebbe quantomeno aumentare la disponibilità di tamponi domiciliari, che nelle intenzioni della Casa Bianca quadruplicherà rispetto alla scorsa estate. (Nys)