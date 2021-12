Germania: Wuest (Cdu), dovremmo proporre donna come presidente Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) dovrebbe proporre una donna come prossimo presidente della Germania, come avversaria del capo dello Stato tedesco in carica, il socialdemocratico Frank-Walter Steinmeier, che ha da tempo annunciato l'intenzione di candidarsi per un secondo mandato. È quanto dichiarato dal primo ministro del Nordreno-Vestfalia, Hendrik Wuest, esponente della Cdu. Intervistato dal quotidiano “Die Welt”, Wuest ha ricordato che il proprio partito ha espresso la prima cancelliera e la prima ministra della Difesa nella storia della Germania, rispettivamente Angela Merkel e Ursula von der Leyen, poi prima donna a presiedere la Commissione europea. Pertanto, ha evidenziato il primo ministro del Nordreno-Vestfalia, “sarebbe logico” se la Cdu proponesse anche la prima presidente della Germania. La proposta di Wuest ha ottenuto il sostegno di diversi membri della Cdu, tra cui Friedrich Merz, esponente della destra del partito e candidato alla sua presidenza, per cui concorrono anche Norbert Roettgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, e Helge Braun, capo di gabinetto della Cancelleria federale uscente. Il Bundestag, dove il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), i Verdi e il Partito liberaldemocratico (Fdp) hanno la maggioranza, eleggerà il prossimo presidente tedesco il 13 febbraio 2022. (Geb)