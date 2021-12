Fisco: Blangiardo (Istat), la riforma non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come dico spesso parlando degli andamenti demografici: 'Non c'è più il futuro di una volta'. E questa condizione di incertezza potrebbe vincolare i consumi anche con la nuova Irpef, i bonus e le detrazioni che metterà in campo il governo". Il presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo in una intervista a "La Stampa" snocciola i numeri della ripresa in corso che proseguirà nel 2022. Ma tante questioni restano aperte: dal fisco all'inflazione. L'impennata dei prezzi dei beni energetici è "una tendenza che dovrebbe esaurirsi", però c'è il rischio di "un effetto di trasmissione all'intera economia". La riforma fiscale, invece, potrebbe non bastare a riattivare subito la fiducia delle famiglie: "Oggi stiamo facendo i conti con livelli di risparmio ancora anomali, la cautela e il timore di un futuro incerto pesano e lo fanno assai più di prima della pandemia". Blangiardo, guardando oltre la congiuntura, rilancia il paragone tra crisi pandemica ed evento bellico, "un trauma che lascerà effetti permanenti difficili da valutare. Per esempio: quante donne passate all'inattività anche per gestire i carichi familiari rientreranno nel mercato del lavoro?". (segue) (Res)