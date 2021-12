Fisco: Blangiardo (Istat), la riforma non basta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo una simulazione dell'Istat se tutti gli 8 miliardi per il taglio delle tasse fossero destinati al calo del cuneo fiscale sul lavoro si registrerebbe un incremento del reddito delle famiglie dello 0,71 per cento. "Le simulazioni di impatto della riforma fiscale richiedono diversi parametri per una quantificazione accettabile, poiché è necessario tenere conto simultaneamente del criterio di selezione della platea di beneficiari (tipologia di lavoro, soglia di reddito) e della loro propensione al consumo. Se la riduzione prendesse la forma di una diminuzione del prelievo fiscale sui redditi da lavoro, ci sarebbe un immediato effetto sul reddito disponibile e, a cascata, sui consumi". "Ma l'impatto - conclude Blangiardo - sarebbe mediato dalle differenti propensioni al consumo per fascia reddituale". (Res)