Business news: Uruguay, esportazioni in crescita del 60 per cento su anno a novembre

- Le esportazioni dell'Uruguay hanno raggiunto a novembre la cifra di 1,097 miliardi di dollari, con un incremento del 60 per cento su anno, secondo dati ufficiali. Da gennaio a novembre il totale esportato è stato di 10,39 miliardi, con un incremento in questo caso del 42 per cento. A incidere maggiormente nell'incremento delle vendite sono stati i prodotti dell'allevamento (carne bovina su tutti), l'energia elettrica, la cellulosa, il legname, e la soia. Principale destinazione dell'export uruguaiano a novembre si conferma la Cina, con 251 milioni di dollari ed un incremento su anno del 62 per cento. Da gennaio a novembre le vendite al gigante asiatico hanno totalizzato 2,472 miliardi di dollari, con una crescita del 70 per cento su anno. Al secondo posto il Brasile, con 227 milioni di dollari esportati. L'Unione europea figura al terzo posto, con 75 milioni di dollari esportati a novembre e 773 milioni di dollari nel periodo gennaio novembre (+43 per cento su anno). L'Argentina è al quarto posto con vendite per 57 milioni di dollari, davanti agli Stati Uniti, con 44 milioni. (Res)