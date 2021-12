Giappone: governo presenta al parlamento manovra di bilancio da 320 miliardi di dollari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dei servizi alle imprese in Giappone sono aumentati dell'un per cento su base annua nel mese di ottobre. Lo riferisce la Banca del Giappone (BoJ), che ha pubblicato l'ultima rilevazione dell'indice dei prezzi dei produttori di servizi; l'indice ha raggiunto i 105,4 punti a novembre, ai massimi da novembre 2001. Il dato segna l'ottavo incremento mensile consecutivo, e conferma anche in Giappone il progressivo consolidamento di una pressione inflazionistica. (segue) (Git)