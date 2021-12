Usa-Cina: Olimpiadi Pechino, Washington annuncerà a breve il boicottaggio diplomatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden annuncerà presto il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino, formalizzando così una misura oggetto di anticipazioni da mesi. Lo scrive l'emittente televisiva "Cnn", ricordando che l'iniziativa comporterà l'assenza completa all'evento di rappresentanti ufficiali del governo statunitense. Il mese scorso il presidente Biden aveva confermato che il boicottaggio diplomatico era "una misura che stiamo considerando" in risposta alla violazioni dei diritti umani nello Xinjiang e a Hong Kong e alle pressioni militari cinesi su Taiwan. Il boicottaggio diplomatico è stato oggetto di discussione da parte del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, da cui non è ancora giunta una conferma ufficiale. Alle Olimpiadi prenderanno comunque parte gli atleti statunitensi, e il boicottaggio con sarà dunque totale, come quello decretato dall'allora presidente Jimmy Carter in occasione delle Olimpiadi di Mosca del 1980. (segue) (Nys)