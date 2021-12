Usa-Cina: Olimpiadi Pechino, Washington annuncerà a breve il boicottaggio diplomatico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xie ha elogiato i gruppi imprenditoriali per il contributo apportato al partenariato commerciale Cina-Usa, specialmente nelle fasi più difficili della relazione. Ha quindi esortato le imprese alla continua tutela dei rapporti, precisando che nel caso di un loro deterioramento "la comunità imprenditoriale non avrebbe potuto aspettarsi di fare soldi rimanendo in silenzio". "Spero che tutti incoraggino il governo degli Stati Uniti a perseguire una politica razionale e pragmatica nei confronti della Cina. [Questo significa] porre un freno alle guerre commerciali, industriali e tecnologiche, [oltre che] smettere di creare conflitti geopolitici", ha aggiunto. Ribadendo il fatto che "la Cina non scende a compromessi" su questioni come Taiwan, Tibet, Xinjiang e Hong Kong, il funzionario cinese ha infine sottolineato che il boicottaggio delle Olimpiadi per fini politici danneggia esclusivamente gli interessi degli atleti. (Nys)