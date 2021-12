Giappone: Covid, governo annuncia anticipazione terza dove "dove possibile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha deciso di vietare il rientro nel Paese dei residenti stranieri provenienti da 10 Paesi africani dove è già diffusa la variante Omicron del coronavirus. La nuova misura tesa a contenere la nuova variante del Coronavirus è entrata in vigore il 2 dicembre, e rimarrà in vigore "per il tempo a venire", ha annunciato il segretario capo di gabinetto e portavoce dell'esecutivo giapponese, Hirozaki Matsuno. I Paesi inizialmente interessati dal provvedimento sono Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe.Il Giappone, che ha confermato ieri il primo caso di variante Omicron nel Paese, ha già deciso di bloccare l'ingresso dei visitatori stranieri. (segue) (Git)