Energia: Egitto lancia gara internazionale per lo sviluppo di centrali elettriche nell'Alta diga di Aswan

- Il ministero dell'Energia elettrica egiziano ha lanciato una gara internazionale per lo sviluppo e l'ammodernamento delle centrali elettriche della Alta diga di Aswan nell'Aswan Reservoir 1 e 2 nel sud del Paese. Lo riferiscono i media egiziani. La gara giunge dopo che il ministero ha annullato una precedente offerta a causa delle difficili condizioni tecniche stabilite dalla Banca tedesca per la ricostruzione Kfw, principale finanziatrice del progetto. Concorrono per la gara le società egiziano-cinese Xd-Egemac, la tedesca Siemens e il Consorzio formato dalle società egiziane Enppi e Pgsco. Si prevede che il costo iniziale del processo di sviluppo raggiungerà i 26 milioni di euro per raggiungere i 41 milioni alla fine del progetto. La banca tedesca Kfw sarà il finanziatore del progetto secondo un accordo firmato dai governi di Egitto e Germania.(Cae)