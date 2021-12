© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all’evento di accensione dell’Albero di Natale.Piazza Duomo (ore 17)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla celebrazione dei Primi Vespri nella Solennità del Santo Patrono durante la quale, l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, pronuncia il tradizionale discorso alla Città e alla Diocesi.Basilica di Sant'Ambrogio (ore 18)VARIEL'assessore alla sicurezza, polizia locale e immigrazione di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, interviene a Cinisello Balsamo, alla cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria al magistrato Nicola Gratteri.Via XXV Aprile 4, Cinisello Balsamo (ore 17:30)Celebrazione dei Primi Vespri nella Solennità del Santo Patrono durante la quale, l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, pronuncia il tradizionale discorso alla Città e alla Diocesi. Intervengono anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Carlo Borghetti.Basilica di Sant’Ambrogio (ore 18)(Rem)