Business news: Trasporto aereo, Latam Airlines presenta piano di riorganizzazione da 8,1 miliardi di dollari

- La compagnia aerea cilena Latam Airlines ha presentato un piano di ristrutturazione finanziaria che prevede l'iniezione di capitali per 8,1 miliardi di dollari. Il piano è stato depositato venerdì sera, presso il tribunale fallimentare del distretto sud di New York, poco prima della scadenza dei termini fissati dalla giustizia in base ai termini del Capitolo 11 della legge Usa che regola i processi fallimentari. "Sebbene il processo di riorganizzazione non sia ancora completo, abbiamo raggiunto un traguardo fondamentale sulla strada per un futuro finanziario più forte", ha affermato il ceo di Latam Arlines Group, Roberto Alvo, in una nota della società. Secondo Alvo la ristrutturazione degli asset societari "fornisce una struttura conforme alla legislazione statunitense e cilena". (Res)