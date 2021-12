© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Flash mob degli attivisti di Climate Hub per dire No al Piano per il clima (Paesc) di Roma adottato dall'ex-giunta capitolina lo scorso giugno. In occasione del flash mob sarà presentato un documento di posizionamento dal titolo "Sul Piano Clima della città di Roma: analisi e criticità a cura del Progetto Climate Hub" riportante per esteso le osservazioni del gruppo con l'obiettivo di segnalare alla nuova Giunta alcuni nodi su cui intervenire e avviare un confronto. Roma, piazza Vittorio Emanuele (ore 11:00)- Convegno "1971-2021. 50 anni, oggi. Nidi d'infanzia tra storia e futuro" promosso da Cattive Ragazze e Onda Gialla. Parteciperanno l'assessora alla scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, la presidente IX Commissione in Consiglio Regionale del Lazio, Eleonora Mattia, la presidente Commissione Scuola di Roma Capitale, Carla Fermariello, la presidente Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale, Michela Cicculli, il coordinatore Cdl Edunido, Università di RomaTre, Anna Aluffi Pentini, la P.o.s.e.s. del Comune di Roma, Stefania Bossini, la presidente dell'Associazione Onda Gialla, Federica Cozzi e la rappresentante di Genima - genitori in rete, Stefania Lattanzi. Manderà un saluto la presidente del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, Antonia Labonia. Coordinerà i lavori l'educatrice e formatrice, Mariella Cattaruzza. Roma, Sala conferenza Casa internazionale delle donne, via della Lungara 19 (ore 17:00) (segue) (Rer)