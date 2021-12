Business news: Brasile, governo assegna credito supplementare di 1,3 miliardi di real a Petrobras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia del Brasile ha concesso, nel Bilancio del 2021, un credito supplementare per un importo di 1,3 miliardi di real (204 milioni di euro) in favore della compagnia energetica statale Petrobras. Lo stanziamento è destinato a finanziare investimenti della società. La maggior parte del denaro (1,26 miliardi di real), secondo quanto indicato nella pubblicazione in Gazzetta ufficiale, finanzierà la realizzazione di infrastrutture offshore nel bacino petrolifero pre-sal di Santos. L'infrastruttura si concentrerà sulla produzione di petrolio e gas naturale. Il resto del budget è destinato ad attività di ricerca e innovazione nel settore energetico, riformulazione della rete di gasdotti e gestione e manutenzione degli asset di Petrobras. Il bacino del Santos ha stabilito un record per la produzione di petrolio e gas nel luglio 2021, totalizzando il 71 per cento della produzione nazionale, con 2,67 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno (boe). Il bacino pre-sal nella regione è considerato un'area eccezionale con grandi riserve, basso rischio d'impresa e costi competitivi. Petrobras esplora 2 campi nel bacino di Santos, il Sepia e l'Atapu. (Res)