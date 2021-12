Business news: Messico, nel 2021 cifra record di investimenti esteri diretti in estrazione gas e petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio a settembre del 2021 l'attività estrattiva di gas e petrolio in Messico ha ottenuto la cifra record di un miliardo e 216 milioni di dollari di investimenti esteri diretti (Ied). Lo scrive il quotidiano "El Economista" riassumendo dati del ministero dell'Economia del Messico e proiezioni del Dipartimento del Commercio Usa. Si tratta in gran parte di investire nei che diverse imprese internazionali hanno attivato da gennaio in avanti sulla base dei contratti ottenuti per lo sfruttamento di giacimenti on shore, off shore e in acque poco profonde, grazie alle aste indette per la riforma energetica del 2013-14. Per il dipartimento del Commercio dal 2021 al 2024 si prevede un totale di 18 miliardi di dollari per l'acquisto di apparati sismici, di esplorazione, perforazione ed estrazione, comprese le piattaforme e i servizi a queste legati. (Res)