Business news: Brasile, immatricolazioni veicoli diminuite del 23,13 su anno a novembre

- Il numero delle immatricolazioni di veicoli nuovi a novembre ha raggiunto le 172.900 unità, in un calo del 23,13 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce la Federazione nazionale distribuzione veicoli automobilistici (Fenabrave), evidenziando che si tratta del peggiore risultato per mese di novembre degli ultimi 16 anni. Nei primi undici mesi del 2021 sono state immatricolati 1,91 milioni di veicoli, in aumento del 5,4 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati della Fenabrave riguardano automobili, veicoli commerciali leggeri, camion, autobus, motocicli, e mezzi di soccorso stradale. (Res)