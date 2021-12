Business news: Messico, approvata nomina di Victoria Ceja a giunta governo Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Messico ha approvato la nomina di Victoria Rodriguez Ceja come nuovo membro della giunta di governo della Banca Centrale (Banxico). Ceja - che ha ricevuto il via libera grazie al voto favorevole di 78 senatori, 21 contrari e dieci astensioni - era stata proposta dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador come la prima governatrice donna dell'autorità monetaria, in sostituzione di Alejandro Diaz de Leon, giunto a fine mandato. Formalmente però il Senato può solo ratificare la nomina a membro della giunta. Inizialmente Lopez Obrador aveva fatto il nome di Arturo Herrera, ministro delle Finanze che avrebbe per questo lasciato l'incarico a Rogelio Ramirez de la O. (Res)