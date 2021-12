Roma: Radicali, elette nuove cariche, Leone Barilli confermato segretario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci impegniamo a perseguire - dichiara in una nota il segretario - una visione della città nel quadro di un'idea di capitalismo sostenibile volto verso una transizione ecologica, democratica e digitale che possa contrastare le disuguaglianze, ampliare le opportunità di crescita e di emancipazione economica, che consenta ai giovani e alle donne di essere più liberi e il pieno esercizio dei diritti civili e politici. Il prossimo anno - continua Barilli - ci vedrà protagonisti nelle campagne referendarie per i Referendum Eutanasia e Cannabis Legale e perseguiremo gli obiettivi delle nostre campagne Roma Antiproibizionista e Roma Democratica anche attivando ulteriori strumenti di iniziativa". (Com)