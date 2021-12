Business news: Brasile, spagnola Acciona realizzerà due progetti eolici da 850 MW complessivi a Bahia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acciona, azienda spagnola di energie rinnovabili ed infrastrutture, ha firmato un accordo con Casa dos Ventos, il più grande gruppo di investitori in energie rinnovabili del Brasile, per acquisire due progetti eolici in fase di sviluppo (Sento Se I e II) nello stato di Bahia (Brasile). La capacità cumulativa massima complessiva dei due impianti è di 850 Mw. Secondo quanto riferito dalla società in una nota, l'operazione è soggetta all'adempimento di alcune condizioni e alla necessaria approvazione amministrativa delle autorità locali. L'esecuzione completa di entrambi i parchi eolici comporterebbe un investimento stimato di 800 milioni di euro. Acciona sta esplorando altri progetti eolici e fotovoltaici in Brasile con l'obiettivo di essere un attore attivo nel processo di transizione energetica a lungo termine e di contribuire alla decarbonizzazione dell'economia e delle attività commerciali. L'azienda spagnola si è posta l'obiettivo di raddoppiare la capacità installata di energia "verde" entro il 2025, passando dagli attuali 9,8 GW a 20 GW. (Res)