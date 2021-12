Libia: Corte d’appello Sebha conferma reintegro Saif al Islam Gheddafi alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio supremo delle Tribù Fezzan, Ali Abu Sbeiha, ha annunciato che la Corte d'appello di Sebha ha respinto il ricorso presentato dall'Alta commissione elettorale nella sua sentenza per escludere il secondogenito di Muammar Gheddafi, Saif al Islam, alle elezioni presidenziali, reintegrandolo definitivamente tra i candidati in lizza. Lo scorso mese l’Alta commissione elettorale aveva escluso Saif al Islam Gheddafi dalle liste preliminari. A tale decisione Saif al Islam, che ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità, ha presentato ricorso contro la sentenza dell’Alta commissione elettorale alla Corte di Sebha. Il tribunale della capitale del Fezzan, dove Saif al Islam ha presentato la candidatura, ha accolto il ricorso. Nei giorni scorsi l’Alta commissione elettorale ha presentato un "appello" contro la sentenza del tribunale di Sebha, ma la Corte d’appello ha respinto tale ricorso consentendo a Saif al Islam Gheddafi di figurare nella lista definitiva dei candidati alla presidenza della Libia.(Lit)