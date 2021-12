Qatar-Turchia: domani Erdogan a Doha per una visita ufficiale due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si recherà domani in visita in Qatar per una visita ufficiale di due giorni su invito dell'emiro Tamim bin Hamad Al Thani. Secondo quanto riferisce il quotidiano turco “Daily Sabah”, la visita avviene in occasione della settima riunione del comitato supremo strategico Turchia-Qatar che sarà presieduto dai due capi di Stato e a cui parteciperanno i ministri competenti per i vari dossier che verranno esaminati. Il quotidiano governativo precisa che verranno firmati diversi accordi e memorandum d’intesa in vari settori. Turchia e Qatar hanno collaborato su numerose questioni regionali, tra cui la crisi libica e l'Afghanistan. Oltre al commercio bilaterale e alle relazioni diplomatiche, i due Paesi hanno collaborato nel sostenere il Governo di accordo nazionale libico (Gna) durante l’offensiva lanciata dalle forze del generale Khalifa Haftar nel 2019. Ankara e Doha hanno anche collaborato alla riapertura dell'aeroporto di Kabul dopo la presa del potere dei talebani lo scorso 15 agosto.(Res)