Gambia: presidente uscente Barrow proclamato vincitore delle elezioni

21 luglio 2021

- Il presidente uscente del Gambia, Adama Bartow, è stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali di ieri, 4 dicembre. Secondo i risultati definitivi resi noti questa sera dalla Commissione elettorale, Barrow ha ottenuto il 53,2 per cento dei voti sconfiggendo il suo principale sfidante ed ex vicepresidente Ousainou Darboe, esponente del Partito democratico Unito (Udp), fermo al 27,7 per cento. Al terzo posto Mama Kandeh, del Congresso democratico del Gambia (Gdc), con il 12,3 per cento, seguito da Halifa Sallah, dell’Organizzazione del popolo per l’indipendenza e il socialismo (Pdois), con il 3,8 per cento, da l'indipendente Essa Mbye Faal con il 2 per cento e da Abdoulie Jammeh, membro del Partito dell’unità nazionale (Nup) con l'1 per cento. I risultati sono stati contestati dai candidati dell'opposizione Darboe, Kandeh e Faal che si sono detti preoccupati per il “ritardo eccessivo” nell'annuncio dei risultati finali e hanno affermato che i loro agenti e rappresentanti hanno sollevato "una serie di questioni" nei seggi elettorali e non hanno approvato alcuni rrisultati. Il voto è stato il primo in 27 anni senza l'ex presidente caduto in disgrazia Yahya Jammeh, che vive in esilio in Guinea Equatoriale dopo aver rifiutato di accettare la sconfitta contro Barrow nel 2016. (Res)