Business news: Brasile, ministro Economia, calo Pil terzo trimestre "congiunturale" e "localizzato"

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha affermato che la contrazione dell'0,1 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) nel terzo trimestre dell'anno, certificato dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), è da considerarsi un calo "localizzato". Il ministro ha attribuito il dato negativo all'impatto che la crisi idrica ha avuto sull'agricoltura e sull'industria. "L'agricoltura ha avuto un calo dell'8 per cento, ma il settore dei servizi, ad esempio, si è ripreso. Quindi è stato un calo localizzato", ha affermato Guedes, confermando la sua fiducia sul fatto che l'economia crescerà tra il 5 e il 5,2 per cento alla fine del 2021. (Res)