Difesa: Sipri, fatturato produttori di armi aumentato dell'1,3 per cento nel 2020

- Il fatturato dei 100 principali produttori di armi al mondo è aumentato nel 2020 dell'1,3 per cento su base annua, a 469,7 miliardi di euro, nonostante la crisi del coronavirus e i problemi nelle catene di approvvigionamento globali. È quanto si apprende dal rapporto dell'Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri), come riferisce l'emittente radiofonica “Deutsche Welle”. In particolare, a guidare la classifica sono le 41 aziende statunitensi, che compongono il 54 per cento delle vendite delle 100 imprese valutate dal Sipri. (Geb)