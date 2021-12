Usa-Emirati: colloquio telefonico Blinken e principe ereditario Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha avuto oggi una conversazione telefonica on il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. “Le due parti hanno discusso di importanti questioni regionali, hanno riaffermato il forte partenariato dei loro paesi e hanno discusso dei modi per ampliare e approfondire la loro cooperazione ad ampio raggio”, riferisce nella nota il portavoce della diplomazia statunitense Ned Price. “Il segretario Blinken ha anche ringraziato il principe ereditario per il generoso sostegno degli Emirati nell'ospitare e facilitare il transito sicuro di cittadini statunitensi, personale dell'ambasciata e cittadini stranieri dall'Afghanistan a paesi terzi e ha elogiato gli Emirati per aver fornito assistenza umanitaria all'Afghanistan”, afferma Price.(Nys)