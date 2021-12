Business news: Argentina, rischio paese supera i 1.900 punti, peggior livello da oltre un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice del rischio paese dell'Argentina, che misura il differenziale del rendimento tra i titoli di Stato locali e quelli del Tesoro statunitense, ha superato martedì la barriera dei 1.900 punti confermando la tendenza al rialzo delle ultime settimane. Si tratta di un livello che riporta il Paese a settembre del 2020, quando, prima dell'accordo per la ristrutturazione di oltre 66 miliardi di dollari del debito estero con i creditori privati internazionali, il timore di un nuovo default argentino era visto ancora come un rischio concreto. Oggi, sostengono gli analisti del mercato, a incidere sul rialzo dell'indice rilevato da Jp Morgan Chase pesano fattori sia locali che internazionali. Sul fronte globale incide la previsione di un'inversione di rotta della politica espansiva della statunitense Federal Reserve per frenare il fenomeno inflazionistico. Tale prospettiva, si sottolinea, ha inciso in generale sulla recente perdita di valore dei titoli di quasi tutti i mercati emergenti e sull'aumento diffuso del rischio paese rilevato dal Emerging Markets Bonds Index (Embi). (Res)