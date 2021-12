Business news: Argentina-Cina, avviato dialogo per rafforzamento cooperazione su difesa, spazio e nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una "maggiore cooperazione" e "la costruzione di un rapporto virtuoso a lungo termine" nei settori della ricerca spaziale, del nucleare e in materia di difesa tra Argentina e Cina. Questi i punti principali emersi al termine di una riunione tenuta a Pechino tra l'ambasciatore argentino nella capitale cinese, Sabino Vaca Narvaja, ed il vice ministro dell'Industria e della Tecnologia dell'informazione, Zhang Kejian, riferisce una nota ufficiale di Buenos Aires. Zhang, che a sua volta rappresenta la massima autorità dell'Amministrazione nazionale spaziale (Cnsa) e dell'Ente per l'Energia atomica (Caea), ha affermato nell'occasione che "l'industria nucleare argentina è riconosciuta a livello mondiale" e che la Cina "è aperta a continuare ad approfondire la cooperazione con il nostro Paese". Entrambe le parti hanno quindi "concordato sull'importanza del progetto per la costruzione della centrale nucleare Hualong 1 in Argentina, sottolineando il ruolo che l'energia nucleare può svolgere nella riduzione delle emissioni di carbonio, contribuendo così a combattere il cambiamento climatico". (Res)