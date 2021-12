Oman-Arabia Saudita: Mohammed bin Salman domani in visita a Mascate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman si recherà domani in visita ufficiale a Mascate. Lo riferisce una dichiarazione della corte reale dell’Oman. Durante la visita verranno discusse questioni di reciproco interesse "per servire le aspirazioni dei due Paesi e dei loro popoli verso un futuro più prospero", si legge nella nota. La visita di domani è la prima di Mohammed bin Salman nel vicino Oman. Il sultanato è storicamente uno dei regni del Golfo con i rapporti più stretti con l’Iran e in questi anni ha fatto da mediatore a varie controversie tra Teheran e Riad, ospitando anche i colloqui tra le parti in conflitto in Yemen, rispettivamente i rebelli sciiti Houthi sostenuti dall’Iran e il governo riconosciuto di Aden appoggiato dalla coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita. A luglio, il sultano dell'Oman Haitham bin Tariq ha visitato l'Arabia Saudita, nel suo primo viaggio all'estero da quando è salito al potere nel gennaio 2020 dopo la morte del sultano Qaboos.(Res)