Siria: razzi lanciati contro la base Usa di Al Tanf

- Diversi razzi avrebbero preso di mira la base statunitense di Al Tanf, nella provincia della Siria orientale di Deir-ez-Zor. Secondo quanto riferisce il quotidiano panarabo “Al Araby al Jadeed”, i razzi sarebbero stati lanciati da una zona controllata dalle forze di sicurezza siriane e dalle milizie filo-iraniane. I razzi non avrebbero colpito la base precipitando in un’area situata nei pressi del giacimento di gas di Conoco. Il tentato attacco non è stato confermato dagli Stati Uniti. Lo scorso 20 ottobre, gli Stati Uniti avevano rivelato che la base era stata oggetto di un attacco condotto con droni. Gli Stati Uniti hanno istituito nel 2014 una base militare nell'area di al Tanf – situata presso il confine tra Siria, Iraq e Giordania – per contrastare lo Stato islamico.(Res)