- VARIE- Cerimonia di conferimento della medaglia e del diploma Premio Nobel 2021 al professor Giorgio Parisi. La cerimonia si svolgerà alla presenza dell'Ambasciatore di Svezia in Roma Jan Björklund e la Rettrice della Sapienza Università di Roma Antonella Polimeni. Roma, Università La Sapienza, Aula magna - Palazzo del Rettorato, Piazzale Aldo Moro 5 (ore 18:00)- Presidio dei sindacati confederali per chiedere un nuovo contratto per i lavoratori di Rsa e centri riabilitazione. Roma, sede di Confindustria, via dell’Astronomia 30 (ore 9:00-12:00) (Rer)