Business news: Colombia, Ocse, nel 2022 economia in crescita del 5,5 per cento

- La Colombia, spinta soprattutto da un aumento dei consumi privati, potrebbe chiudere il 2022 con una crescita del 5,5 per cento del prodotto interno lordo (pil). Lo scrive l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel rapporto sulle prospettive macroeconomiche pubblicato il 1 dicembre. Nel terzo trimestre del 2021, riassume l'Ocse, Bogotà ha recuperato i livelli pre crisi e si avvia a chiudere l'anno con una crescita del 9,5 per cento, in netto recupero sul -6,8 per cento registrato nel 2020. La prestazione per l'anno a venire, seguita da una stima di crescita del 3,1 per cento nel 2023, è la migliore tra quelle dei Paesi latinoamericani aderenti all'organizzazione (Argentina, Cile, Brasile, Costa Rica e Messico). (Res)