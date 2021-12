Business news: Brasile, fatturato industria in calo per il terzo mese consecutivo, -2 a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività industriale in Brasile ha segnato a ottobre 2021 il terzo calo consecutivo registrando -2 per cento del fatturato rispetto al mese di settembre. Lo riferisce Confederazione nazionale dell'industria (Cni), sottolineando che rispetto a ottobre 2020 il calo del fatturato è del 12,8 per cento. A causa del risultato negativo di ottobre l'industria torna ai valori registrati a giugno del 2020. L'impiego nell'industria della trasformazione è rimasto stabile per il secondo mese consecutivo. Il conto salariale (somma dei salari pagati aggiustato per l'inflazione) è diminuito a ottobre di quest'anno, segnando un -1,4 rispetto a settembre, dopo due mesi in leggero aumento. La massa salariale resta dunque ai livelli di luglio del 2020. In ultimo l'utilizzo della capacità installata ha raggiunto l'80,8 per cento a settembre 2021, in calo di 0,6 punti percentuali. (Res)