Business news: Brasile, importazione gas dagli Usa raddoppiata nell'ultimo anno

- La crisi energetica causata dalla peggiore siccità degli ultimi 91 anni ha portato il Brasile ad acquistare volumi record di gas dagli Stati Uniti, passando dal settimo posto nella classifica dei maggiori importatori di gas naturale liquefatto (Gnl) statunitense, nel 2020, al quarto del 2021. Lo riferisce il quotidiano "Valor Economico". L'anno scorso, il Brasile ha importato 3,29 miliardi di metri cubi di Gnl, per i quali ha pagato 677,24 milioni di dollari. Quest'anno, da gennaio a settembre, il Paese ha acquistato già 7,19 miliardi di metri cubi di Gnl, pagati 1,85 miliardi di dollari. Le importazioni di Gnl, che oggi rappresentano quasi un quarto della fornitura di gas in Brasile, sono più che raddoppiate nell'ultimo anno e si prevede che rimarranno elevate nel medio termine. Oggi il gas liquefatto proveniente dagli Usa rappresenta il 90 per cento del volume totale di Gnl importato dal Brasile. (Res)