Libia: esponenti società civile Misurata, leggi elettorali hanno aperto alla candidatura di criminali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le leggi elettorali che regolano le votazioni che si terranno il prossimo 24 dicembre in Libia “sono state emesse con il consenso di un piccolo gruppo di esponenti della Camera dei rappresentanti libica” e hanno aperto alla candidatura di “criminali e di coloro che sono coinvolti in crimini contro l’umanità”. È questo il messaggio diffuso da alcuni esponenti dei “rivoluzionari” e delle istituzioni della società civile di Misurata per contestare l’attuale clima che sta caratterizzando il periodo pre-elettorale libico. “Le leggi sono imperfette, carenti e soggette a sfide e insoddisfazione da parte della popolazione libica”, hanno affermato gli esponenti della società civile in un video messaggio". Le leggi, prosegue la dichiarazione, “hanno aperto la porta alla candidatura di criminali e di coloro che sono coinvolti in crimini contro l'umanità, in contraddizione con leggi e norme internazionali come Khalifa Haftar e Saif al Islam Gheddafi”. Secondo la dichiarazione, “l'arrivo di queste persone al potere riporterà il paese a una guerra senza fine”. “Chiediamo – prosegue il messaggio - elezioni eque in conformità con le leggi sane. Rifiutiamo di tenere le elezioni presidenziali prima del referendum costituzionale. Ci rifiutiamo di consentire a criminali e assassini ricercati in patria e all'estero di candidarsi alle elezioni o ottenere una posizione di leadership nello stato libico. Chiediamo alla missione delle Nazioni Unite di assistere, di non interferire e di schierarsi con una sola delle parti. Collaboreremo con tutti i rivoluzionari del 17 febbraio in tutta la Libia per dare seguito alle nostre richieste”.(Lit)