Business news: Brasile, Acs vende a Brookfield le due reti elettriche Sanguinetti e Veredas

- L'azienda spagnola Acs ha raggiunto un accordo con la multinazionale canadadese Brookfield per trasferire le sue ultime due linee di trasmissione in funzione in Brasile conosciute come Giovanni Sanguinetti e Veredas. Lo riferiscono fonti finanziarie al quotidiano "El Economista". Una volta ricevute le relative autorizzazioni, il fondo canadese prenderà il 100 per cento delle due infrastrutture elettriche di Acs come ha fatto nei primi mesi di quest'anno con la linea José Maria de Macedo de Electricidade. Giovanni Sanguinetti Transmissora de Energia è il concessionario di una rete elettrica di 435 chilometri che attraversa gli stati di Ceará, Paraiba e Rio Grande do Norte, nel nord est del Brasile, e di tre sottostazioni. Il contratto di costruzione, gestione e manutenzione era stato assegnato nel 2017 con una durata della concessione di 30 anni. Veredas Transmissora de Eletricidade è il concessionario di una linea di trasmissione elettrica di 451 chilometri che attraversa gli stati di Minas Gerais, Goiás e Bahia, nel centro del paese, e tre sottostazioni ed il contratto di concessione scadrà nel 2047. Acs, attraverso Cymi e Cobra, aveva stretto un rapporto di collaborazione con Brookfield anni fa per prendere una divisione 50-50 su diversi progetti per la costruzione, gestione e manutenzione di linee di trasmissione di energia e sottostazioni in Brasile. L'accordo includeva un'opzione per il fondo di infrastrutture per acquistare la quota del gruppo spagnolo al completamento della costruzione. (Res)