Business news: Imprese, da oggi FlixBus è operativa anche in Brasile

- FlixMobility continua la propria espansione globale e inizia a operare il servizio in Brasile a partire da oggi. L'offerta attualmente disponibile, che comprende in tutto 12 corse al giorno sulle due rotte principali in partenza da San Paolo verso Rio de Janeiro e Belo Horizonte, è già stata accolta con entusiasmo dal pubblico brasiliano, che dalla metà di novembre ha avuto la possibilità di prenotare il proprio viaggio a bordo degli autobus verdi della compagnia, riferisce una nota della compagnia. L'operatore esporta così la propria visione in uno dei maggiori mercati al mondo per la mobilità su gomma: in Brasile, infatti, circa il 60 per cento della popolazione utilizza gli autobus a lunga percorrenza per i propri spostamenti. "Il Brasile rappresenta per noi un mercato strategico, sia per l'estensione del territorio sia per il potenziale elevato. Siamo lieti di poter portare il nostro servizio anche in questo Paese, per consentire a sempre più persone di accedere a forme di mobilità innovative e per tutte le tasche", ha dichiarato Andre Schwammlein, fondatore e Amministratore delegato di FlixBus. (Res)