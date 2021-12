Francia: Zemmour lancia movimento "Riconquista", vogliono vietarci di difendere le nostre idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vogliono vietarci di difendere le nostre idee, "vogliono rendermi ineleggibile e vogliono rubarci la democrazia". Lo ha dichiarato il candidato dell'estrema destra alle elezioni presidenziali francesi del 2022, Eric Zemmour, nel suo primo comizio elettorale questo pomeriggio a Villepinte, durante il quale è stato reso noto il nome del movimento da lui guidato: "Riconquista". "Per mesi i nostri incontri hanno infastidito i politici e hanno reso isterica la sinistra", ha dichiarato Zemmour. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "France Info", alcune persone sono entrate nella sala dove si sta svolgendo il comizio di Zemmour con cartelli con scritto "No al razzismo". Intanto, circa 2.200 persone sono scese in piazza oggi a Parigi per protestare contro la candidatura dell'ex opinionista conservatore.(Frp)