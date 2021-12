Kosovo: Covid, dal 3 gennaio ingressi nel Paese solo per vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vaccini rimangono l'arma migliore per combattere il Covid-19: lo ha sottolineato il premier kosovaro, Albin Kurti, illustrando in conferenza stampa insieme al ministro della Sanità, Rifat Latifi, le nuove misure introdotte per contenere la diffusione del virus. Tutti i cittadini che entrano in Kosovo, secondo quanto spiegato da Kurti, devono confermare di essere pienamente vaccinati, mentre coloro che hanno effettuato solamente la prima dose dovranno sottoporsi ad un test. A partire dal 3 gennaio 2022, inoltre, le autorità del Kosovo consentiranno gli ingressi solamente ai viaggiatori che hanno ricevuto almeno due dosi del vaccino contro il Covid. Per evitare le chiusure delle scuole e delle imprese, secondo Kurti, sarà richiesto un certificato di vaccinazione nei trasporti pubblici, nei ristoranti ed in altri luoghi al chiuso.(Alt)