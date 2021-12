Venezuela: lo storico oppositore Borges avverte Guaidò, sciogliere il "governo ad interim"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Julio Borges, uno dei leader storici dell'opposizione in Venezuela, ha chiesto a Juan Guaidò di chiudere l'esperienza del governo "ad interim", la cui spinta originaria - denuncia - si è trasformata in una lotta per l'autoconservazione. "Il governo ad interim deve sparire", ha detto Borges annunciando le dimissioni da commissario per le Relazioni internazionali, sorta di ministro degli Esteri dell'esecutivo sin qui riconosciuto da diversi Paesi, a partire dagli Stati Uniti. Leader del partito Primero Justicia, Borges ricorda che il "governo ad interim" aveva un senso "quando si trattava di uscire dalla dittatura, ma ora si è trasformato", avendo solo la sua sopravvivenza come obiettivo. "Non possiamo andare avanti con una burocrazia di quasi 1.600 persone, ha detto Borges secondo cui è arrivato il momento di ricostruire l'opposizione in patria. La comunità internazionale "ha messo il nostro caso in frigorifero. Abbiamo bisogno di uno spazio interno di mobilitazione di lotta, dei partiti e della società civile. Occorre accumulare forza per avere legittimità dentro e fuori" dal Paese. (segue) (Vec)