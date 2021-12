Spagna: premier Sanchez, la Costituzione rappresenta la "tabella di marcia" del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giornata della Costituzione, che si celebra domani, "non è solo un anniversario in più" ma rappresenta "l'istruzione pubblica dei nostri figli, la pensione degna dei nostri anziani e lo Stato sociale". Lo ha affermato il presidente del governo, Pedro Sanchez, nel suo intervento al 16mo Congresso del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) di Murcia, aggiungendo che la Costituzione è la "tabella di marcia dell'esecutivo". Per il presidente del governo, "se la democrazia rappresenta qualcosa, è la Costituzione spagnola". Sanchez ha difeso alcune delle misure approvate dal governo negli ultimi mesi come quella che ha messo fine ai tagli delle pensioni da parte del Partito popolare, il reddito minimo di base, l'aumento del salario minimo e la cassa integrazione straordinaria (Erte) che ha "salvato centinaia di migliaia di posti di lavoro durante la pandemia del coronavirus. In risposta alle accuse dei popolari che hanno definito la Spagna un Paese in "bancarotta", il premier ha sottolineato che un anno fa la Spagna stava "molto peggio" di adesso ed ha rivendicato che è uno dei Paesi leader nella campagna di vaccinazione. (Spm)